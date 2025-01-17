1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kıraathanede alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, Medeni Önem hayatını kaybetti. Şüpheli İ.Ç. ile beraberindeki 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Antalya'da olay, dün saat 21.30 sıralarında Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi.
ALACAK VERECEK MESELESİ
İddiaya göre, İ.Ç. ile birlikte kıraathaneye gelen bir kişi, Medeni Önem ile alacak- verecek meselesi nedeniyle tartıştı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.Ç., Önem'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İ.Ç. ve beraberindeki kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekibinin kontrolünde Önem'in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Önem'in cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.