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        Kapadokya Havalimanı'nı geçen yıl 721 bin 784 yolcu kullandı

        Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda geçen yıl 721 bin 784 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:07
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        Kapadokya Havalimanı'nı geçen yıl 721 bin 784 yolcu kullandı
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        Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda geçen yıl 721 bin 784 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda 2024 yılında iç ve dış hatlarda 16 bin 771 uçak iniş kalkış yaptı, 721 bin 784 yolcuya hizmet verildi.

        Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 7 bin 457 ton olarak gerçekleşti.

        Kapadokya Havalimanı'nda bir önceki yıl, 561 bin 663 yolcu ağırlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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