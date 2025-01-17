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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Konya Çevre Yolu 2. Kesimi açıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Konya Çevre Yolu 2. Kesimi açıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık 6 milyar lira tasarruf edeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 16:16 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:29
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        Konya Çevre Yolu 2. Kesimi açıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Şu rakama özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum, bugüne kadar ulaştırma alanında güncel rakamlar ile 156,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Yollarımızı daha güvenli, daha modern yapıya dönüştürdük.

        11 ayrı karayolu projemizin çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu projeleri yakın zamanda Konyalı kardeşlerimizle birlikte tüm şehirlerimizin hizmetine vereceğiz. Konya'nın merkezi konumunu güçlendirecek karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Toplamı 122 kilometrelik çevreyolu en önemli yatırımlarımızdan. Trafik yoğunluğunu azaltacağız. Turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım sağlayacak yolları çeşitlendirmiş olacağız. Şehrimizin ekonomik, sosyal, ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız. Bugün 2. kısmı, 30 kilometrelik kesimi hizmete sunuyoruz. 3 köprü, 3 köprülü kavşak, 1 viyadüğün yer aldığı kesime 44 bin adet fidan diktik. 2. kısmın geriye kalan 16 kilometrelik bölümü çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz. Afyonkarahisar-Aksaray aksındaki yolumuzla yolu 10 kilometre kısaltıyoruz. Seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Emisyonu 84 bin 400 ton azaltıyoruz. Çevreyolunun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

        Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 146.7 milyar lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

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