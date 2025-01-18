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        Nevşehir'de tırla çarpışıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de tırla çarpışıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 22:12 Güncelleme: 18.01.2025 - 22:12
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        Nevşehir'de tırla çarpışıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de tırla çarpışıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        M.E.Y'nin kullandığı 50 AAF 111 plakalı hafif ticari araç, Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda, aynı yönde giden K.S. yönetimindeki 50 ACC 640 plakalı tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç refüje vurup devrildi.

        Hafif ticari araçtaki sürücü ile yanındaki kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza yüzünden yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normala döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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