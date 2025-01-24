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        Nevşehir'de 471 litre kaçak içki ele geçirildi

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 471 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:09 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:25
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        Nevşehir'de 471 litre kaçak içki ele geçirildi
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        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 471 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla kaçakçılık suçlarına yönelik mücadele faaliyetlerine devam etti.

        Ekipler, Hacıbektaş ilçesinde şüpheli İ.G'ye ait adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 471 litre kaçak içki ele geçirilirken, şüpheli İ.G. gözaltına alındı.

        Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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