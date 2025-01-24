Nevşehir'de 471 litre kaçak içki ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla kaçakçılık suçlarına yönelik mücadele faaliyetlerine devam etti.

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