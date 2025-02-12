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        Nevşehir'de 105 litre sahte içki ele geçirildi

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir iş yerinde 105 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:52
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        Nevşehir'de 105 litre sahte içki ele geçirildi
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir iş yerinde 105 litre sahte içki ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çavuşin köyünde sahte ve kaçak ürünlerin satışının önlenmesine yönelik uygulama yaptı.

        Ekipler, N.O'ya ait iş yerindeki denetimde, satışa hazır halde sahte badrollü 139 şişe içinde 105 litre sahte içki ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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