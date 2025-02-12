Nevşehir'de 105 litre sahte içki ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çavuşin köyünde sahte ve kaçak ürünlerin satışının önlenmesine yönelik uygulama yaptı.

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