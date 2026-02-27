Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir'de konuştu:

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İnşallah 'Terörsüz Türkiye' süreci de çok güzel gidiyor, meyvelerini toplamak üzereyiz. Bir olacağız, diri olacağız, birliğimiz güçlendikçe konumumuz güçlenecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir'de konuştu:

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İnşallah 'Terörsüz Türkiye' süreci de çok güzel gidiyor, meyvelerini toplamak üzereyiz. Bir olacağız, diri olacağız, birliğimiz güçlendikçe konumumuz güçlenecek." dedi.

        İlk şehir dışı ziyaretini memleketi Nevşehir'e gerçekleştiren Gürlek, kent girişinde protokol üyeleri ve ellerinde çeşitli afişler taşıyan vatandaşlarca karşılandı.

        Bakan Gürlek, kendisini tebrik eden vatandaşlara hitaben, "Ben buraya bir Adalet Bakanı olarak değil, bu topraklarda doğmuş bir hemşehriniz olarak geldim. Nevşehir insanı her zaman yiğittir, vatanını ve milletini sever, zor günde devletinin yanında olmuştur. İnşallah biz de bir olup birlik olacağız. Nevşehir'in sorunları için el ele çalışacağız. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum, Allah'a emanet olun. Birliğiniz daim olsun." diye konuştu.

        Nevşehir Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde cuma namazını eda eden Gürlek, daha sonra Nevşehir Valiliği'ne geldi.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Gürlek, bir süre Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ile görüştü.

        Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Gürlek, doğup büyüdüğü ve her sokağında hatırası olan güzel memleketinde olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

        Kendisini şehrin girişinde karşılayan ve bağırlarına basan hemşehrilerine teşekkür eden Gürlek, "Buradan kendilerine sevgilerimi, şükranlarımı iletiyorum. 33 yıl sonra bu memleketten bir bakan çıkmak bana nasip oldu." dedi.

        Gürlek, kendisine bakanlık görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ileterek, "Doğduğum, büyüdüğüm yeri hiçbir zaman unutmadım. Nevşehir köklü mazileri, köklü geleneği olan bir şehirdir. Nevşehir Kapadokya'nın kalbidir, bu eşsiz coğrafyanın, hoşgörünün, üretkenliğin şehridir." ifadesini kullandı.

        - "Türkiye Yüzyılı için gereken adımlar ilerleyerek atılıyor"

        Bakan Gürlek, şehrin gerçek anlamda kalkınmasının yalnızca fiziki yatırımlarla değil, gerçek anlamda adaletin de güçlenmesi sonucunda olacağını vurguladı.

        Şehre, ilçelere ve belediyelere ne gerekiyorsa bu yönde adımlar atacaklarını ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

        "Bu ziyarette de Nevşehir'in sorunlarını yakından görüp gözlemlemek için geldik, gerekli notlarımızı alacağız. Kısa bir süre içerisinde de sadece bakanlığımız nezdinde değil, diğer bakanlıklar nezdinde yapılması gereken bir girişim varsa bunu yapacağız. Biz bu bölgeye hizmet için geldik, ülkemize hizmet için geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için gereken adımlar ilerleyerek atılıyor. Biz de kaldığımız yerden gerek adalet alanında gerekse başka alanlarda memleketimize hizmet etmeye talibiz. Nevşehirli hemşehrilerimi turizmde, tarımda, eğitimde, girişimcilikte inşallah Türkiye'nin öncüleri arasına getireceğiz. Kapadokya'nın dünya çapındaki marka değerini inşallah daha da güçlendireceğiz."

        "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Gürlek, "İnşallah Terörsüz Türkiye süreci de çok güzel gidiyor, meyvelerini toplamak üzereyiz. Bir olacağız, diri olacağız, birliğimiz güçlendikçe konumumuz güçlenecek. Türkiye inşallah daha ileriye gidecek, Nevşehir daha ileri günler görecek, büyüyecek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!

        Benzer Haberler

        Bakan Gürlek: "Terörsüz Türkiye süreci çok güzel gidiyor"
        Bakan Gürlek: "Terörsüz Türkiye süreci çok güzel gidiyor"
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, memleketi Nevşehir'de davul zurnayla karşılandı
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, memleketi Nevşehir'de davul zurnayla karşılandı
        Bakan Gürlek: Bugün beni bağrınıza bastınız
        Bakan Gürlek: Bugün beni bağrınıza bastınız
        Nevşehir'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        Nevşehir'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nevşehir'de konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nevşehir'de konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, iftarını Nevşehir'de açtı
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, iftarını Nevşehir'de açtı