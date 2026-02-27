Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir'de konuştu:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İnşallah 'Terörsüz Türkiye' süreci de çok güzel gidiyor, meyvelerini toplamak üzereyiz. Bir olacağız, diri olacağız, birliğimiz güçlendikçe konumumuz güçlenecek." dedi.



İlk şehir dışı ziyaretini memleketi Nevşehir'e gerçekleştiren Gürlek, kent girişinde protokol üyeleri ve ellerinde çeşitli afişler taşıyan vatandaşlarca karşılandı.



Bakan Gürlek, kendisini tebrik eden vatandaşlara hitaben, "Ben buraya bir Adalet Bakanı olarak değil, bu topraklarda doğmuş bir hemşehriniz olarak geldim. Nevşehir insanı her zaman yiğittir, vatanını ve milletini sever, zor günde devletinin yanında olmuştur. İnşallah biz de bir olup birlik olacağız. Nevşehir'in sorunları için el ele çalışacağız. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum, Allah'a emanet olun. Birliğiniz daim olsun." diye konuştu.



Nevşehir Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde cuma namazını eda eden Gürlek, daha sonra Nevşehir Valiliği'ne geldi.



Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Gürlek, bir süre Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ile görüştü.



Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Gürlek, doğup büyüdüğü ve her sokağında hatırası olan güzel memleketinde olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.



Kendisini şehrin girişinde karşılayan ve bağırlarına basan hemşehrilerine teşekkür eden Gürlek, "Buradan kendilerine sevgilerimi, şükranlarımı iletiyorum. 33 yıl sonra bu memleketten bir bakan çıkmak bana nasip oldu." dedi.



Gürlek, kendisine bakanlık görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ileterek, "Doğduğum, büyüdüğüm yeri hiçbir zaman unutmadım. Nevşehir köklü mazileri, köklü geleneği olan bir şehirdir. Nevşehir Kapadokya'nın kalbidir, bu eşsiz coğrafyanın, hoşgörünün, üretkenliğin şehridir." ifadesini kullandı.



- "Türkiye Yüzyılı için gereken adımlar ilerleyerek atılıyor"



Bakan Gürlek, şehrin gerçek anlamda kalkınmasının yalnızca fiziki yatırımlarla değil, gerçek anlamda adaletin de güçlenmesi sonucunda olacağını vurguladı.



Şehre, ilçelere ve belediyelere ne gerekiyorsa bu yönde adımlar atacaklarını ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:



"Bu ziyarette de Nevşehir'in sorunlarını yakından görüp gözlemlemek için geldik, gerekli notlarımızı alacağız. Kısa bir süre içerisinde de sadece bakanlığımız nezdinde değil, diğer bakanlıklar nezdinde yapılması gereken bir girişim varsa bunu yapacağız. Biz bu bölgeye hizmet için geldik, ülkemize hizmet için geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için gereken adımlar ilerleyerek atılıyor. Biz de kaldığımız yerden gerek adalet alanında gerekse başka alanlarda memleketimize hizmet etmeye talibiz. Nevşehirli hemşehrilerimi turizmde, tarımda, eğitimde, girişimcilikte inşallah Türkiye'nin öncüleri arasına getireceğiz. Kapadokya'nın dünya çapındaki marka değerini inşallah daha da güçlendireceğiz."



"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Gürlek, "İnşallah Terörsüz Türkiye süreci de çok güzel gidiyor, meyvelerini toplamak üzereyiz. Bir olacağız, diri olacağız, birliğimiz güçlendikçe konumumuz güçlenecek. Türkiye inşallah daha ileriye gidecek, Nevşehir daha ileri günler görecek, büyüyecek." dedi.



