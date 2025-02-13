Kapadokya'da sıcak hava balon turuna kış engeli

Kapadokya'da, olumsuz hava koşullarından dolayı 9 gündür düzenlenemeyen sıcak hava balon turları yarın da gerçekleştirilemeyecek.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, turistlere bölgenin doğal güzelliklerini kuş bakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balon turları, kış mevsimi dolayısıyla etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle 5 Şubat'tan beri yapılamıyor.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeyi ziyaret eden turistlere sunulan en önemli aktivitelerden olan balon turları yarın için de iptal edildi.

Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.