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        Nevşehir'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:01
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        Nevşehir'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi
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        Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta dün eski eşi E.Y'nin tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Servet Nur Şahin'in (26) cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

        İki çocuk annesi Şahin'in cenazesi, öğle vakti Hacı Hamdi Tüfekçi Camisi'nde kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, genç kadının ailesi ve yakınları katıldı.

        Öte yandan, emniyetteki işlemleri devam eden E.Y'nin polise verdiği ilk ifadesinde, birlikte yaşadıkları evden ayrıldıktan sonra kendisine ait 280 bin lira ile yaklaşık 120 gram altını teslim alamadığını, mahkeme kararıyla haftada bir kez görmesine izin verilen çocuklarının da yaklaşık 4 aydır kendisine gösterilmediğini iddia ederek, sokakta karşılaştıklarında aralarında tartışma yaşandığını, aracında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Şahin'i korkutmak maksadıyla ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta dün Şahin ile eski eşi E.Y. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y. tabancayla eski eşine ateş etmiş, yaralanan kadın kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

        Şüpheli ise bir süre sonra polise teslim olmuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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