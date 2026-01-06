Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de durdurulan bir otomobildeki gizli bölmede ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilinin gizli bölmesinde ruhsatsız tabanca ve 14 fişek bulunan şüphelinin adresinde ise 213 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 15:18 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:18
        
        

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, özel olarak yapılan gizli bölmenin içerisinde 1 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

        Zanlının evindeki aramada ise 213 gram uyuşturucu madde bulundu.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

