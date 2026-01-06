Nevşehir'de durdurulan bir otomobildeki gizli bölmede ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu
Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilinin gizli bölmesinde ruhsatsız tabanca ve 14 fişek bulunan şüphelinin adresinde ise 213 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, özel olarak yapılan gizli bölmenin içerisinde 1 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.
Zanlının evindeki aramada ise 213 gram uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
