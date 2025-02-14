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        Kapadokya'daki kış etkinliğine katılanlar karla kaplı peribacaları arasında kaydı

        Kapadokya'da bir süredir etkili olan karın keyfini çıkarmak isteyenler, peribacaları arasındaki kış etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:04
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        Kapadokya'daki kış etkinliğine katılanlar karla kaplı peribacaları arasında kaydı
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        Kapadokya'da bir süredir etkili olan karın keyfini çıkarmak isteyenler, peribacaları arasındaki kış etkinliğinde bir araya geldi.

        Nevşehir'in Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kapadokya Enduro Spor Kulübü tarafından kış etkinliği düzenlendi.

        "İçindeki çocuğu ortaya çıkar" sloganıyla peribacaları arasında yapılan programda, kimi katılımcılar snowboard ve kızakla, kimisi ise iş makinesi ve ATV arazi aracına bağlanan iplere tutunarak kaydı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, gazetecilere, Kapadokya'nın benzersiz doğal zenginlikleriyle farklı aktivitelerin gerçekleştirilmesine olanak sunan bir yapısının olduğunu söyledi.

        Bölgede farklı dönemlerde çeşitli sportif yarışların düzenlendiğini, kış aylarında da bunu sürdürmek istediklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Kapadokya, dört mevsim muhteşem manzaralara sahip. Ulusal ve uluslararası yarış organizasyonlarını buraya getirmek için mücadele içindeyiz. Kapadokya'yı kış sporlarından faydalanarak spor turizmi içine katmak istiyoruz. Kapadokya'da karın tadını çıkarmak istiyoruz. Herkesi kış mevsiminin tadını çıkarmak için Kapadokya'ya davet ediyoruz. Bölgemiz yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Biz de ilimize farklı etkinliklerle daha fazla misafir getirebilmek için uğraş veriyoruz."

        Kapadokya Enduro Spor Kulübü Başkanı Vehbi Taşkıran da burada spor turizminin daha da canlanabilmesi amacıyla farklı etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Alternatifleri denediklerini aktaran Taşkıran, "Arazi araçlarıyla çekerek kayak yapıyoruz. İçimizdeki çocuğu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kapadokya'ya o kadar çok turist çekeceğimize inanıyoruz." dedi.

        Katılımcıların keyifli anlar yaşadığı etkinlikte, arazi aracına bağlanarak yamaç paraşütü uçuşu da gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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