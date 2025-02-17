Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da sıcak hava balonu turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 gündür yapılamıyor

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında yer alan sıcak hava balonu turları, olumsuz hava koşulları sebebiyle 13 gündür gerçekleştirilemiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:29 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da sıcak hava balonu turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 gündür yapılamıyor
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında yer alan sıcak hava balonu turları, olumsuz hava koşulları sebebiyle 13 gündür gerçekleştirilemiyor.

        Kapadokya'daki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine imkan sunan sıcak hava balonları, kış mevsiminden kaynaklı olumsuz hava koşullarının engeline takıldı.

        Bölgede 5 Şubat'tan beri rüzgar, yağış ve sis nedeniyle ertelenen sıcak hava balonu turları yarın da iptal edildi.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı konukların peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını gökyüzünden keşfedebilmesinin yanı sıra manzaraya renk katan balon turları, 13 gündür düzenlenemedi.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabilen turlar, yarın da yer yer hızını artırması beklenen rüzgar nedeniyle iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
        Nevşehir'de sis etkili oldu
        Nevşehir'de sis etkili oldu
        Nevşehir'de, 50 ülkeden 350 masa tenisçi madalya mücadelesi veriyor
        Nevşehir'de, 50 ülkeden 350 masa tenisçi madalya mücadelesi veriyor
        Kapadokya'daki kış etkinliğine katılanlar karla kaplı peribacaları arasında...
        Kapadokya'daki kış etkinliğine katılanlar karla kaplı peribacaları arasında...
        Nevşehir'de devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı
        Nevşehir'de devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı