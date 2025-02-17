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        Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

        Nevşehir'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:25
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        Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
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        Nevşehir'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde kavşağa kontrolsüz giren otomobilin başka bir otomobille çarpması ile Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda sinyalizasyon sisteminin bulunduğu kavşakta "U dönüşü" yapmak isteyen araca başka bir otomobilin çarpması yer aldı.

        Zübeyde Hanım Caddesi İl Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta ise şerit değiştiren otomobillerin minibüs ve otomobille çarpıştıkları anlar KGYS kameralarına yansıdı.

        Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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