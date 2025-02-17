Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

Zübeyde Hanım Caddesi İl Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta ise şerit değiştiren otomobillerin minibüs ve otomobille çarpıştıkları anlar KGYS kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde kavşağa kontrolsüz giren otomobilin başka bir otomobille çarpması ile Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda sinyalizasyon sisteminin bulunduğu kavşakta "U dönüşü" yapmak isteyen araca başka bir otomobilin çarpması yer aldı.

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