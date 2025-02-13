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        Nevşehir'de devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı

        Nevşehir'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:31 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:37
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        Nevşehir'de devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Nevşehir-Ürgüp kara yolunda seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 50 UT 579 plakalı minibüs, buzlanmanın olduğu Uçhisar Kavşağı yakınlarında devrildi.

        Kazada minibüs sürücüsü ile 5 yolcu yaralandı.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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