Nevşehir'de, 50 ülkeden 350 masa tenisçi madalya mücadelesi veriyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde, Dünya Masa Tenisi Federasyonu ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, bireysel ve takım kategorilerinde mücadele ediyor.

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