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        Nevşehir'de, 50 ülkeden 350 masa tenisçi madalya mücadelesi veriyor

        Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları, 50 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:49
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        Nevşehir'de, 50 ülkeden 350 masa tenisçi madalya mücadelesi veriyor
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        Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları, 50 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla başladı.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde, Dünya Masa Tenisi Federasyonu ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, bireysel ve takım kategorilerinde mücadele ediyor.

        21 Şubat'a kadar sürecek müsabakalar, Dünya Masa Tenisi Federasyonunun internet sitesinden canlı yayınlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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