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        Nevşehir'de sis etkili oldu

        Nevşehir'de kent merkezinin bazı noktaları sisle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:15
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        Nevşehir'de sis etkili oldu
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        Nevşehir'de kent merkezinin bazı noktaları sisle kaplandı.

        İlde bir süredir etkili olan kar yağışının sona ermesinin ardından sis kendini gösterdi.

        Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent dronla görüntülendi.

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen "Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında 2014'te ortaya çıkarılan ve 2020'de turizme açılan tarihi kayadan oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir ile Nevşehir Kalesi ve Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi çevresinde etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.

        Meteoroloji verilerine göre, sisli hava kentteki bazı noktalarda yarın da etkili olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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