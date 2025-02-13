Nevşehir'de eski eşini tabancayla öldürülen zanlı tutuklandı

Şüpheli ise bir süre sonra polise teslim olmuştu.

Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta eski eşi Servet Nur Şahin'i (26) tabancayla vurarak ölümüne neden olan E.Y'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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