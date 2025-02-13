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        Nevşehir'de eski eşini tabancayla öldürülen zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:39 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:51
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        Nevşehir'de eski eşini tabancayla öldürülen zanlı tutuklandı
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        Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta eski eşi Servet Nur Şahin'i (26) tabancayla vurarak ölümüne neden olan E.Y'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Nevşehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta dün Şahin ile eski eşi E.Y. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y. tabancayla eski eşine ateş etmiş, yaralanan kadın kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

        Şüpheli ise bir süre sonra polise teslim olmuştu.

        İki çocuk annesi Şahin'in cenazesi, öğle vakti Hacı Hamdi Tüfekçi Camisi'nde kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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