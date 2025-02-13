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        Eski eşini öldüren şüpheli: Havaya doğru ateş açtım (2)

        TOPRAĞAVERİLDİNevşehir'de sokakta karşılaştığı eski eşi Emre Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:40
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        Eski eşini öldüren şüpheli: Havaya doğru ateş açtım (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Nevşehir'de sokakta karşılaştığı eski eşi Emre Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Servet Nur Şahin'in (26) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hamdi Tüfekçi Camisi'nde kılınan cenaze namazına, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Şahin'in cenazesi, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan Emre Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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