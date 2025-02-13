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        Nevşehir'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:01 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:01
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        Nevşehir'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma beklendiği, trafik ve can güvenliği için eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

        Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunanların bir gün idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilk ve orta okullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kurları ve rahabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında 14 Şubat Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

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