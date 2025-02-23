Karla kaplanan Kapadokya şehir ışıklarıyla görüntülendi

Nevşehir'in peribacalarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da, şehrin ışıkları kar örtüsüne ahenk kattı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve bir süredir kar yağışının sürdüğü Kapadokya bölgesi, gece saatlerinde ziyaretçilerin ilgisini manzarasıyla çekiyor.

Karla kaplanan peribacaları ile kent ışıkları bir arada güzel görüntü oluştururken, bazı fotoğrafçılar, beyaz örtüyle kaplanan tarihi ve doğal oluşumları görüntüledi.

Özellikle Göreme ve Uçhisar beldeleri çevresinde karın beyaz, ışıkların loş renkleri masalsı bir atmosfer sundu.

Soğuk havaya rağmen Kapadokya'nın gece manzarasını izlemek isteyenler, doğanın sunduğu bu görsel zenginliğin keyfini çıkardı.

Bölgede fotoğraf çeken ziyaretçilerden Furkan Arikan, AA muhabirine, kar beyazının Kapadokya'ya yakıştığını belirtti.

Arikan, Kapadokya'nın beyaz örtüyle kaplanmasıyla ilgili, "Kar yağınca mükemmel kareler ortaya çıkıyor. Fotoğraf için çok güzel bir atmosfer oluştu. Burası gündüz güzel ama gece çevre ışıklandırmalarıyla da güzel görseller sunuyor." dedi.

Kar altındaki peribacalarının akşam saatlerinde kent ışıklarıyla farklı görüntü sunduğunu anlatan Ahmet Yasin Binicoğlu ise "Burada çok güzel bir manzara var. Biz de fotoğraflıyoruz. Yazın ailemle gelmiştim güzeldi, kışın beyaz örtüyle çok daha güzel görünüyor. Herkesin görmesi gereken bir yer." diye konuştu.