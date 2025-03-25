Yurt dışında izlenen Türk dizileri, film stüdyolarının Türkiye'ye ilgisini artırıyor

BEHÇET ALKAN - Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı, Türk dizi ve film ihracatının, dünyanın önde gelen film stüdyolarının yurda olan ilgisini artırdığını söyledi.

Özel bir otomobil firmasınca düzenlenen etkinliğe katılmak için Nevşehir'e gelen Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de kurulan Türkiye Film Komisyonunun, Türkiye'yi dünyanın önde gelen film lokasyonlarından biri haline getirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Son yıllarda Türk dizi ve filmlerin yurt dışındaki izleyicilerin ilgisini daha çok çekmeye başladığına işaret eden Yardımcı, ortaya çıkan talebin dizi ve film sektörünün ilgisini Türkiye'ye yöneltmesine neden olduğunu anlattı.

- "Hollywood, Bollywood ve büyük platformların Türkiye'ye ilgisi arttı"

Türk dizilerinin ülkenin kültürü, tarihi ve yaşam tarzını dünyaya tanıtan güçlü bir unsur olduğunu dile getiren Yardımcı, şöyle konuştu:

"Senede ortalama 60 dizi ve film yapılıyor. Bunların Asya'dan Avrupa'ya, Balkanlardan Güney Amerika'ya kadar ihracatı yapılıyor. Yaklaşık 170 ülkede Türk dizileri izleniyor. Sadece televizyon izleyicisi olarak baktığımızda 750 milyondan fazla izleyiciye ulaşıldığı istatistiklere yansıyor. Hollywood, Bollywood ve büyük platformların Türkiye'ye ilgisi arttı. Hem satın alım yapıyorlar hem de gelip Türkiye'de proje üretmeye başladılar. Günümüzde turizm farklı segmentlere ayrıldı. Kongre, kültür ve spor turizminden sonra şimdi de film turizmi ortaya çıktı. Las Vegas, Paris, Londra gibi yerleri dizi ve sinema filmlerinden tanıyoruz. Bu konuda en şanslı ülkelerin başında Fransa, İngiltere ve İtalya geliyor. Son yıllarda Türkiye'ye de artan ilgi var. Film turizmi, turizmin olmazsa olmaz önemli bir parçasıdır. Gelecek yıllarda Türkiye'de çekilen filmlerin ve ihracatının yükseleceğini düşünüyorum."

- "Türkiye, doğal film platoları açısından zengin"

Yardımcı, son dönemde ABD, Çin ve Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerin film şirketlerinden gelen taleplerin arttığını belirterek, Türkiye'nin adım adım ilerleyerek sinema sektöründe önemli bir konuma oturacağına inandığını vurguladı.