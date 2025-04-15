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        Nevşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yalnız yaşayan 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:26
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        Nevşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yalnız yaşayan 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Kavaklıönü Mahallesi'nde bir apartmanın teras katında yalnız yaşayan Buket S'den haber alamayan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Eve giren ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Buket S'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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