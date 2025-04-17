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        Koruyucu aile ortamındaki çocuklar, Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetti

        Nevşehir'de koruyucu ailelerinin yanında yaşamlarını sürdüren çocuklar, sıcak hava balonu turuna katılarak peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını gökyüzünden keşfetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:57
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        Koruyucu aile ortamındaki çocuklar, Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetti
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        Nevşehir'de koruyucu ailelerinin yanında yaşamlarını sürdüren çocuklar, sıcak hava balonu turuna katılarak peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını gökyüzünden keşfetti.

        Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 5 koruyucu aile ve çocuklarına yönelik Kapadokya'da balon turu düzenlendi.

        Sabahın erken saatlerinde Avanos beldesi Çavuşin köyünden havalanan sıcak hava balonuna binen çocuklar, Kapadokya'nın eşsiz manzarasını ilk kez kuşbakışı izleme fırsatı buldu.

        Koruyucu ailelerden Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlisi Hülya Osmanoğlu, AA muhabirine, çocukların etkinliği çok sevdiğini söyledi.

        Çocukları ve kendileri için güzel bir deneyim olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, "Balonla uçarak Kapadokya'yı seyrettik. Keyifliydi ve güneşin doğuşunu havadan izledik. Çocuklarımız çok eğlendi. Bu tarz etkinlikler çocuklarımız için iyileştirici etkiye sahip. Çocuklar mutlu oldukça günlük yaşamları da güzel geçiyor, özgüvenleri gelişiyor. Bu deneyimlerini de birbirleriyle paylaşıyorlar. Her bir çocuk için çok güzel oldu." diye konuştu.

        Narin Koca da ilk defa balona bindiklerini belirterek, "Çok heyecanlıydım. Çok güzel geçti ve böyle etkinlikler olduğu için de mutluyum. Çocuklarımıza hatıra oldu ve psikolojileri daha iyi oluyor. Devamının da gelmesini isteriz." dedi.

        Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk ise "Ailenin önemini vurgulamak, koruyucu aileliği özendirmek ve farkındalık oluşturmayı amaçladık. Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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