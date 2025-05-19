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        Sıcak hava balonlarının yakıt tankı da yerli oldu

        Nevşehir'de, yerli imkanlarla sıcak hava balonu üreten firmanın tasarladığı yakıt tankının sertifikasyon süreci tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:19
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        Sıcak hava balonlarının yakıt tankı da yerli oldu
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        Nevşehir'de, yerli imkanlarla sıcak hava balonu üreten firmanın tasarladığı yakıt tankının sertifikasyon süreci tamamlandı.

        Pasha Balloons Üretimi AŞ tarafından 2019 yılından beri üretilen ve Kapadokya başta olmak üzere Türkiye ve dünyadaki farklı turizm merkezlerinde uçan sıcak hava balonlarının yakıt tankı da yerlileştirildi.

        Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, üretim tesisindeki tanıtım toplantısında, yerli sıcak hava balonu üretimine geçilmesiyle sepet, ateşleyici ve kubbe kısmının üretimini gerçekleştirdiklerini, yakıt tankı üretimiyle birlikte balonun tüm bileşenlerinin Türkiye menşeili olduğunu söyledi.

        Yakıt tankının test ve sertifikasyon sürecinin tamamlandığını belirtin Aydoğan, şunları kaydetti:

        "T-99 yakıt tankımızın özelliği dünyada balonlar için kullanılan en hacimli olmasıdır. Kendi tasarımımızla yaklaşık 45 kilogram, yani 99 litrelik hacme sahip. Özellikle yolcu uçuşlarının yoğun olduğu Türkiye, Tanzanya, Mısır ve Meksika'da büyük yakıt tankları tercih edilmektedir. Bu süreçte bizimle beraber olan alt yüklenicimiz Milangaz'ın tüm teknik çalışanlarına, ekibine ve yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizde bunun dubleks paslanmaz çelikle üretmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Uluslararası Basınçlı Kaplar Yönetmeliği'ne göre uluslararası dolaşım kapsamında AB onaylı sertifikasyon süreci tamamlanmış oldu. Pasha Balloons tarafından üretilen Milangaz destekli yakıt tanklarımız artık tüm dünyada kullanıma hazır hale gelmiştir. Balonu bir araya getiren tüm parçaların yerli ve milli üretimle ülkemizde kullanmanın ve ihraç etmenin gururunu yaşamaktayız."

        Dünya genelinde bugüne kadar kullanılan en büyük balon yakıt tankının 41 kilogram olduğunu anımsatan Aydoğan, yüksek hacimli yerli yakıt tankının uçuş güvenliği açısından avantajlarının bulunduğu ifade etti.

        Aydoğan, bir saatlik tur için sepette 5 yakıt tankı bulunduğunu, yeni ve yerli tasarımla 4 yakıt tankının aynı işlevi görebileceğini belirtti.

        Firmanın üretim müdürü Halil Doğan Gümüş ise uzun yıllardır sıcak hava balonlarına yönelik gözlemlerin ardından üretilen yakıt tanklarının pilotlarca kullanılabilirlik özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla tasarımda özel dokunuşlar yaptıklarını anlattı.

        Ürettikleri yakın tankının hacimsel büyüklüğünün özellikle rüzgarlı havalarda pilotların daha güvenli uçuş sağlamasına yardımcı olacağını dile getiren Gümüş, "Yakıt tankları sürekli takıp çıkartılır ve her gün yeniden doldurulur. Ürettiğimiz yakıt tanklarının bağlantı noktalarındaki takma çıkarma işlemi pilotlar için oldukça kolaydır. Bu noktaları emniyetli ve daha geniş alanlarda tutarak, pilotlar için uçuş sırasında zaman kaybını engellemekte, inovatif yaklaşımla ürettik." diye konuştu.

        Kapadokya'daki sıcak hava balon turu düzenleyen bir firmanın yakıt tankını bir haftadır ticari amaçla kullandığını aktaran Gümüş, geri dönüşlerin memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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