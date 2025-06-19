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        Nevşehir'de balkondan düşen genç ağır yaralandı

        Nevşehir'de ailesiyle ikamet ettiği evin balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:34
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        Nevşehir'de balkondan düşen genç ağır yaralandı
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        Nevşehir'de ailesiyle ikamet ettiği evin balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi Bahadır Sokak'taki apartmanın 3. katındaki dairenin balkonuna çıkan 15 yaşındaki Z.S, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan genç kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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