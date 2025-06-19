Nevşehir'de balkondan düşen genç ağır yaralandı
Nevşehir'de ailesiyle ikamet ettiği evin balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı.
Nevşehir'de ailesiyle ikamet ettiği evin balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi Bahadır Sokak'taki apartmanın 3. katındaki dairenin balkonuna çıkan 15 yaşındaki Z.S, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan genç kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
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