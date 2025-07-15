Avanos'ta ırmağa düşen yaşlı adamın köpeği başından ayrılmadı

Ambulansa taşınan Özel'i, gezi sırasında kendisine eşlik eden köpeği "Bediş" de yalnız bırakmadı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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