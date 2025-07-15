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        Avanos'ta ırmağa düşen yaşlı adamın köpeği başından ayrılmadı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde elektrikli bisikletle gezinti yaparken Kızılırmak'a düşen 89 yaşındaki kişinin köpeği "Bediş", sahibini yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 22:02 Güncelleme: 15.07.2025 - 22:06
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        Avanos'ta ırmağa düşen yaşlı adamın köpeği başından ayrılmadı
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde elektrikli bisikletle gezinti yaparken Kızılırmak'a düşen 89 yaşındaki kişinin köpeği "Bediş", sahibini yalnız bırakmadı.

        Şaban Özel, ırmak kenarında elektrikli bisikletiyle gezinti yaparken dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dizinden ve kolundan yaralanarak ırmağın taşlı kısmında mahsur kalan Özel, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ambulansa taşınan Özel'i, gezi sırasında kendisine eşlik eden köpeği "Bediş" de yalnız bırakmadı.

        Ambulansa binerek Özel'in bulunduğu sedyeye oturan köpek, çevredekilerin ilgisini çekti.

        Özel, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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