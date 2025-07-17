Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

        Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 23:23 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki İ.A, Kıratlıoğlu Mahallesi'ndeki evlerinde mutfaktaki kombiye bağlı ucu açık kabloya temas ederek akıma kapıldı.

        Ailesinin haber vermesi üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sana: İsrail Süveyda çevresini vurdu
        Sana: İsrail Süveyda çevresini vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD, PKK'nın silah bırakmasını "memnuniyetle" karşıladı
        ABD, PKK'nın silah bırakmasını "memnuniyetle" karşıladı
        Fenerbahçe, Szymanski'yle güldü!
        Fenerbahçe, Szymanski'yle güldü!
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaral...
        Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaral...
        Avanos'ta ırmağa düşen yaşlı adamın köpeği başından ayrılmadı
        Avanos'ta ırmağa düşen yaşlı adamın köpeği başından ayrılmadı
        Kazada yaralanan sahibini ambulansta da yalnız bırakmadı (2)
        Kazada yaralanan sahibini ambulansta da yalnız bırakmadı (2)
        Nevşehir'de işçi minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi...
        Nevşehir'de işçi minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi...
        Kazada yaralanan sahibini ambulansta da yalnız bırakmadı
        Kazada yaralanan sahibini ambulansta da yalnız bırakmadı
        Kazada yaralanan sahibinin ambulansta da başından ayrılmadı
        Kazada yaralanan sahibinin ambulansta da başından ayrılmadı