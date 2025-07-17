Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki İ.A, Kıratlıoğlu Mahallesi'ndeki evlerinde mutfaktaki kombiye bağlı ucu açık kabloya temas ederek akıma kapıldı.

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