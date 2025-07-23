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        Alman Harald Hornig Müslüman olarak Hayrullah ismini aldı

        Alman vatandaşı Harald Hornig, Nevşehir İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:49
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        Alman Harald Hornig Müslüman olarak Hayrullah ismini aldı
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        Alman vatandaşı Harald Hornig, Nevşehir İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, yaşadığı Kayseri'den gezmek için geldiği Nevşehir'de Müslüman olmaya karar veren Harald Hornig, İl Müftülüğüne müracaat etti.

        Hornig için müftülükte düzenlenen ihtida merasiminde Kur'an-ı Kerim okundu.

        İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Hornig'e bilgi verildi.

        Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Hornig, Hayrullah adını aldı.

        Hornig, İslam'a uzun yıllardır ilgi duyduğunu, Müslümanların yaşam tarzından etkilenerek yaptığı araştırmalar sonucunda Müslüman olmaya karar verdiğini belirtti.

        Harald Hornig'e, "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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