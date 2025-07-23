Alman Harald Hornig Müslüman olarak Hayrullah ismini aldı

Harald Hornig'e, "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, yaşadığı Kayseri'den gezmek için geldiği Nevşehir'de Müslüman olmaya karar veren Harald Hornig, İl Müftülüğüne müracaat etti.

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