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        Kapadokya Alan Başkanlığı "Üç Güzeller"deki yürüyüş yolunu yeniliyor

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde "Üç Güzeller" mevkisindeki yürüyüş yolu ve seyir alanında Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yenileme çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:25 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:25
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        Kapadokya Alan Başkanlığı "Üç Güzeller"deki yürüyüş yolunu yeniliyor
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde "Üç Güzeller" mevkisindeki yürüyüş yolu ve seyir alanında Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yenileme çalışması başlatıldı.

        Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgenin en çok ziyaret edilen noktalarından Üç Güzeller mevkisinde yer alan yürüyüş ve seyir alanı, başlatılan yenileme çalışmaları ile daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

        Yürüyüş yolundaki eskiyen ve bozulan travers döşemelerin bakım ve onarımı için başlatılan çalışmalar, alanın tarihi ve doğal dokusuna zarar vermeden, orijinal yapısına ve bölge estetiğine uygun şekilde yürütülüyor.

        Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından bölgenin tarihi ve doğal mirasını koruma önceliğiyle yürütülen çalışmalar, ziyaretçilere daha güvenli ve nitelikli bir alan sunmayı amaçlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, çalışmaları sürdürülebilir turizme katkı sunan bir koruma yaklaşımı olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Doğal erozyon, yoğun ziyaretçi trafiği ve iklimsel etkilerle yıpranan alanların restorasyonu hem çevresel duyarlılığı artırıyor hem de gelecek nesillerin Kapadokya'yı aynı özgünlüğüyle deneyimleyebilmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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