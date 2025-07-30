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        KÜN'den tercih yapacak öğrencilere "bilişim" alanı tavsiyesi

        Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, tercih yapacak öğrencilerin bilişim alanlarına da yönlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, dünyada bu alanda 5 milyon istihdam açığı bulunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:21
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        KÜN'den tercih yapacak öğrencilere "bilişim" alanı tavsiyesi
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        Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, tercih yapacak öğrencilerin bilişim alanlarına da yönlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, dünyada bu alanda 5 milyon istihdam açığı bulunduğunu bildirdi.

        KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, üniversite yerleşkesinde gazetecilere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapmaya hazırlanan öğrencilerin bilişim alanındaki gelişmeleri göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

        Üniversitelerinde, son dönemde daha çok bilişim programları üzerine çalıştıklarını belirten Karasar, Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi ile Kapadokya Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 6 lisans 6 önlisans programı açtıklarını aktardı.

        Siber güvenlik, veri analitiği ve yapay zekanın 21. yüzyılın en önemli yetkinlikleri olduğunu dile getiren Karasar, YÖK öncülüğünde kamu ve vakıf üniversitelerinde bilişim teknolojileri konusunda açılan bölümlere kamuoyunda yeterli farkındalık oluşmadığının gözlemlendiğini ifade etti.

        Savunma sanayi alanında Türkiye'nin devrimsel gelişmelerle dünyaya ihracat yaptığını, bu kapsamda en kritik noktanın yazılımları hazırlayacak bilişim uzmanlarına ihtiyacın olduğunu kaydeden Karasar, şöyle konuştu:

        "Geçen yüzyılda, okuma yazma öğrenmek, üniversite mezunu olmak önemliyken bu yüzyılda mikro yeterlilikler açısından bilişim yetkinlikleri kazanmak çok önemli. Şu an dünyada bilgi teknolojileri ve siber güvenlik uzmanları konusunda 5 milyon kişilik açık var. Önümüzdeki 5 yıl içinde ise bilişim teknolojileri hususunda 25 milyondan fazla iş açılacağı düşünüyor. Bu yüzden Türkiye'nin bu dijital devrimi kaçırmaması açısından büyük önem arz ediyor. Gençlerin bu alana ilgisini çekebilmek amacıyla KÜN öğrencilerince İlbilge adında avatar oluşturuldu. İlteriş Kağanın eşinin adı verilmiş bilgeliğin sembolü bu karakterle gençlere mesajlarımız ulaştırılmaya çalışılıyor. “

        Karasar, bilişim alanında toplum olarak tüketimden üretici konumuna geçilmesinin daha faydalı sonuçları olacağını da sözlerine ekledi.

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