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        Kazada hayatını kaybeden astsubay eşi için düzenlenen törene sedye ile getirildi

        NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Berat Karabodur'un (26) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Balıkesir'e gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:05
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        Kazada hayatını kaybeden astsubay eşi için düzenlenen törene sedye ile getirildi
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        NEVŞEHİR’in Kozaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Berat Karabodur’un (26) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Balıkesir’e gönderildi. Aynı kazada yaralanan Karabodur’un eşi Buket Karabodur ise törene sedye ile getirildi.

        Kaza, önceki gün Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana geldi. M.T. idaresindeki otomobil ile Jandarma Astsubay Çavuş Berat Karabodur yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Berat Karabodur ile yanındaki eşi Buket Karabodur ve diğer aracın sürücüsü M.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Berat Karabodur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Otopsi işlemleri tamamlanan Berat Karabodur için görev yaptığı Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Kozaklı Belediye Başkanı Sefer Neslihanoğlu, ailesi, silah arkadaşları ve emniyet personeli katıldı. Karabodur'un yaralı eşi Buket Karabodur da törene sedye ile getirildi. Okunan duaların ardından Karabodur’un cenazesi memleketi Balıkesir’e gönderildi.

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