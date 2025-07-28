GÜNCELLEME - Nevşehir'de Kızılırmak'a giren kişi boğuldu
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yeşilöz köyü yakınlarında Kızılırmak'a giren Ahmet Şimşek (28), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çalışmalar sonucu ulaştıkları Şimşek'in cesedini sudan çıkardı.
Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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