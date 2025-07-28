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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de Kızılırmak'a giren kişi boğuldu

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:39
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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de Kızılırmak'a giren kişi boğuldu
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Yeşilöz köyü yakınlarında Kızılırmak'a giren Ahmet Şimşek (28), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çalışmalar sonucu ulaştıkları Şimşek'in cesedini sudan çıkardı.

        Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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