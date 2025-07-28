İlk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye çıkan kick boksçular hedef yükseltti

RAMAZAN KÖSEDAĞ - Nevşehir'de geçen yıl kurulan kick boks takımına kayıt olduktan sonra katıldıkları ilk Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden genç sporcular, milli formayla dünya ve Avrupa şampiyonlarında boy göstermek istiyor.

Kentte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet sürdüren Börü Spor Kulübü bünyesinde geçen yıl kurulan kick boks takımına katılan 4 sporcu, yoğun antrenman sürecinin ardından 1-12 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde dereceye girerek madalya kazandı.

Yeni tanıştıkları kick boksta başarı gösteren genç sporcular, milli takımda yer alarak ay yıldızlı bayrağı dünya ve Avrupa şampiyonalarında dalgalandırmayı hedefliyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu İl Temsilcisi ve milli takım antrenörü Mustafa Çetinkaya, AA muhabirine, Nevşehir'den sporcularla ilk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndüklerini belirtti.

Sporcularının müsabakalardan başarıyla dönebilmesi için antrenmanları aksatmadan, özveriyle sürdürdüklerini anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"İlk defa katıldığımız Türkiye Şampiyonası'na 24 sporcuyu götürdüm. Bunlardan 4'ü derece elde etti. Bu sürece çok zor hazırlandık çünkü haftada iki gün çalışabiliyorduk. Öğrencilerimiz ilk defa İzmir'de yarışmalara katıldı. Şimdi asıl hedefimiz 2026 yılının ocak ayında Antalya'da yapılması planlanan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda derece elde etmek. Eğer burada birinci olan öğrencimiz olursa dünya, ikinci olan olursa da Avrupa şampiyonasına gidecek. Bunun için uğraşıyorum. Hedefim Nevşehir'den, dünya şampiyonasına genç göndermek. Karakterleri sağlam, dürüst, temiz ve çalışkan sporcuların yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Bu gençlerimizin başarılarını gören farklı branşlardaki gençler de kick boksa yönelmek istiyor."

- Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmayı hedefliyorlar

Sporculardan Osman Çağlar Kürkçü (20), spora basketbol ve wushu ile başladığını ancak geçen yıl kayıt yaptırdığı kick boksa gönül verdiğini söyledi.