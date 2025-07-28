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        Nevşehir'de Kızılırmak'a giren kişi kayboldu

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:39
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        Nevşehir'de Kızılırmak'a giren kişi kayboldu
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Yeşilöz köyü yakınlarında Kızılırmak'a giren Ahmet Şimşek (28), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kaybolan kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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