Nevşehir'de Kızılırmak'a giren kişi kayboldu
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Yeşilöz köyü yakınlarında Kızılırmak'a giren Ahmet Şimşek (28), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kaybolan kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
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