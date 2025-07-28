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        Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren Ahmet Şimşek (28) kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:15
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        Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu
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        NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren Ahmet Şimşek (28) kayboldu.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Avanos ilçesinde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Ahmet Şimşek, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Suda yüzen Şimşek, bir süre sonra çırpınarak gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şimşek'in bulunması için çalışma başlattı.

        Görgü tanığı Ali Karagöz, "Nehirde serinlemek için kardeşi ile birlikte yüzüyorlardı. Bir anda bağırtı duyduk. Baktım, ikisi birlikte gidiyordu. Birine yetişip, onu çıkardım ama diğerine yetişemedim. Ahmet suyun içinde kaybolup gitti" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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