        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:55 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:55
        Nevşehir'in Avanos ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        B.B. yönetimindeki 31 AVS 214 plakalı tır ile S.E. idaresindeki tarım işçilerinin bulunduğu 06 ENL 348 plakalı minibüs, Avanos-Kayseri kara yolunun Çökek kavşağı yakınlarında çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile minibüsteki 7 kişi yaralandı.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar, ambulansla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

