Salomon Cappadocia Ultra Trail'e 79 ülkeden sporcu katılacak

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hafta sonu düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, 79 ülkeden 2 bin 408 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Organizasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Salomon'un isim sponsorluğunda 10'uncusu gerçekleştirilecek Cappadocia Ultra Trail bu yıl 12'nci kez koşulacak. Kayıtların sona erdiği etkinliğe, 79 ülkeden 2 bin 408 sporcu başvurdu. Argeus Travel & Events tarafından düzenlenecek etkinlikte sporcular, 4 ayrı parkurda mücadele edecek.

Bu yıl ilk kez etkinliğe dahil edilen 14 kilometrelik parkur, Kapadokya'ya ilk adımı atmak isteyenler için kısa ve etkileyici bir rota olacak.

Salomon Cappadocia Ultra Trail, bir spor organizasyonu olmasının yanında Türkiye'nin kültürel ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtan güçlü bir platform olma özelliğini bu yıl da sürdürecek.