        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'in tescilli kabak çekirdeğinde ekim alanı ve ihracat arttı

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in coğrafi işaret tescilli kabak çekirdeğinde, üretim alanı ve ihracat her geçen yıl artıyor.

        Giriş: 09.10.2025 - 11:17 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:17
        Nevşehir'in tescilli kabak çekirdeğinde ekim alanı ve ihracat arttı
        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in coğrafi işaret tescilli kabak çekirdeğinde, üretim alanı ve ihracat her geçen yıl artıyor.

        Nevşehir Ticaret Borsasının (NTB) girişimleriyle 2019 yılında "Nevşehir Kabak Çekirdeği" adıyla tescillenen ürününe il genelindeki çiftçiler rağbet gösteriyor.

        Tescil sürecinden önce yaklaşık 160 bin dekar olan ekim alanı, bu yıl itibarıyla 300 bin dekara yaklaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl il genelinde 221 bin 350 dekar alana ekimi yapılan çerezlik kabak çekirdeği hasadında 23 bin 670 ton rekolte elde edilerek, ekonomiye 1 milyar 343 milyon 144 bin 897 lira katkı sağladı.

        Hasada başlayan üreticiler, kimi yerde tarım aletleri yardımıyla kimi yerlerde ise geleneksel elle ayıklama yöntemiyle kabağın çekirdeklerini ayırıyor.

        Daha sonra kentteki eleme tesislerine getirilen çekirdekler, burada ebatlarına göre ayrılıp poşetlendikten sonra iç ve dış pazara gönderiliyor.

        - "Nevşehir'de kabak çekirdeği artık markalaşma sürecine girdi"

        NTB Genel Sekreteri Uslu Tombalak, AA muhabirine, geçmişte patates ekiminin yoğunluk gösterdiği Nevşehir'de, kabak çekirdeğinin çiftçilerin yeni gözde ürünü haline geldiğini söyledi.

        Tombalak, tüm ülke genelindeki kabak çekirdeği üretiminin yaklaşık yüzde 35'inin Nevşehir'de gerçekleştiğini dile getirdi.

        Ürün fiyatının tescilin ardından fiyat bakımından üreticiyi memnun eden seviyelere yükseldiğini belirten Tombalak, şöyle konuştu:

        "Nevşehir'de kabak çekirdeği artık markalaşma sürecine girdi. Çerezlik kabak çekirdeği, Nevşehir'de önemli tarım ürünleri arasında yer almaktadır. Bunun bilinciyle üreticiler kabak çekirdeğine dönüşüm gerçekleştirdi. Bundan sonra da ekim alanında artışın sürmesini bekliyoruz. Türkiye'de kabak çekirdeği üretim alanları içinde Nevşehir liderliğini bu yıl sürdürmektedir. Bu kapsamda tüccarların da ihracat konusunda başarılı olduklarını gözlemliyoruz. İlimiz adına mutluyuz. Nevşehir Ticaret Borsası olarak üreticileri ve tüccarları desteklemek amacıyla fuarlar düzenliyoruz. Kabak çekirdeğinin öneminin bilincindeyiz."

        - "Tescillendikten sonra ekim alanımız, kalite ve pazarımız arttı"

        Kabak çekirdeği üretimi ve pazarlamasını yapan Ömer Altay ise Nevşehir kabak çekirdeğinin bilinirliğinin üreticiler açısından avantajlar sağladığını ifade etti.

        Çekirdeğin diğer illerdeki aynı ürüne kıyasla daha iyi fiyatla tüketiciye ulaştığını aktaran Altay, "Tescillendikten sonra ekim alanımız, kalite ve pazarımız arttı. Artık daha kolay satış yapabiliyoruz. Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Yunanistan, Bulgaristan ve Kazakistan'a gönderiyoruz. Almanya'dan ürünün kalitesinden dolayı talepler gelmeye başladı." diye konuştu.

        Altay, ekim alanı ve eleme tesislerinin artmasının istihdama da katkı sunduğunu kaydetti.

