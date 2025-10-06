Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de iş yerini kurşunlayan 2 zanlı yakalandı

        Nevşehir'de bir iş yerini kurşunlayarak kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:20 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de iş yerini kurşunlayan 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de bir iş yerini kurşunlayarak kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Lise Caddesi'ndeki bir oto yıkama dükkanının önüne motosikletle gelen 2 kişi, kapalı iş yerini kurşunladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıların yabancı uyruklu M.J.M. ve F.N. olduğunu belirledi.

        Polis, kısa sürede zanlıları yakaladı.

        Olay anı kurşunlanan iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, motosiklet ile gelen zanlılardan birinin tabancayla iş yerine ateş ettiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
        Nevşehir'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Nevşehir'de gençlerle b...
        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Nevşehir'de gençlerle b...
        Erbakan: Gazze'yi imha etme planını şiddetle reddediyoruz
        Erbakan: Gazze'yi imha etme planını şiddetle reddediyoruz
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Nevşehir il kongres...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Nevşehir il kongres...
        Nevşehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan biri tutukla...
        Nevşehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan biri tutukla...
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü