        Nevşehir Haberleri

        Ayşe öğretmen, inancı ve tutkusuyla mesleğini 28 yıldır koltuk değneğiyle sürdürüyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Ayşe Uzun, 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalmasına rağmen, 28 yıldır aynı heyecan ve fedakarlıkla öğrencilerine rol model oluyor.

        Giriş: 23.11.2025 - 11:17 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:17
        Van'ın Erciş ilçesinde 1997'de mesleğe başlayan Uzun, görev yaptığı tüm okullarda azmi, çalışma disiplini ve öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişimle dikkati çekiyor.

        Yaklaşık 17 yıldır Nevşehir'de görevine devam eden ve yıllardır koltuk değneğiyle hayatını sürdüren Uzun, bitmeyen enerjisiyle hem meslektaşlarına hem de öğrencilerine örnek oluyor.

        - "Kişisel özellikleriniz ve sahip olduğunuz değerler öğrencilerinize yansır"

        Ayşe Uzun, AA muhabirine, öğretmenliğin sevgi ve fedakarlıkla anlam kazanan bir meslek olduğunu söyledi.

        Meslek hayatı boyunca farklı sosyal koşullardaki öğrencilerle buluştuğunu ve onlardan aldığı geri dönüşlerin kendisi için en büyük güç kaynağı olduğunu ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

        "Bir öğretmen olarak taşıdığınız kişisel özellikleriniz ve sahip olduğunuz değerler kısa veya uzun vadede öğrencilerinize yansır. Bu anlamda engelli bir öğretmen olarak öğrencilerime ışık olduğum onlar tarafından belirtilir, rol model olduğumu biliyorum. Çocuklarım bana geri döndüklerinde, 'Hocam biz sizin azminize, gayretinize hayran kalıyoruz. Biz de sizin gibi olmak istiyoruz' cümlelerini mesleki hayatım boyunca sık sık duymuşumdur. Sizin yüzünüze bakan bir çift güzel gözdeki gelecek beklentisi, genç neslin ışığı olabilmek, onların hayatına dokunabilmek, onlara şekil verebilmek ve tüm bunları yaparken emeğinizin karşılığında hiçbir şey beklememek ve onları topluma, ülkeye en güzel şekilde yetiştirerek armağan etmek, zannedersem hem benim için hem de tüm meslektaşlarım için en büyük itici güçtür."

        Uzun, öğrencilik yıllarından öğretmenlik dönemlerine kadar inanç ve gayrete hayatının en önemli unsuru olarak bağlandığını, okuma aşkının kendisi için motivasyon olduğunu ifade etti.

        Mesleğine tutkuyla bağlı olduğunu dile getiren Uzun, "Mesleğimin başında köylerdeki çocuklara, yatılı okullarda anne babası olmayan çocuklara öğretmenlik yaptım. Mesleğimdeki en büyük hayal noktasıdır. O çocukları böyle kucaklarsınız, bağrınıza basarsınız, dersiniz ki 'İyi ki öğretmen oldum, iyi ki öğretmenim', bir öğretmen olarak bundan daha güzel bir hayal olabilir mi sizce." dedi.

        Meslek hayatı boyunca iklim koşulları ve okullardaki fiziki mekan imkanlarından dolayı zorluklar yaşadığına dikkati çeken Uzun, "Mesleğime olan inancım, tutkum, aşkım ve işimi çok sevmem tüm zorlukları aşmamda bana çok yardımcı olmuştur. Sevgi, merhamet, emek, sabır, insanlara tüm farklılıklarına rağmen saygı duyabilme, özveri, hoşgörü öğrencilerime öncelikle vermeye çalıştığım değerlerdir." diye konuştu.

