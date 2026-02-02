Nevşehir'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçe girişinde 2 otomobili durdurdu.



Araçlardan birinin öncülük ettiğini tespit eden ekipler, diğer otomobilde bulunan Suriye uyruklu M.A'nın da yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.



Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A, H.A, C.B. ile M.B.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



M.A. ise sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

