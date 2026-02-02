Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 09:49 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:49
        
        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçe girişinde 2 otomobili durdurdu.

        Araçlardan birinin öncülük ettiğini tespit eden ekipler, diğer otomobilde bulunan Suriye uyruklu M.A'nın da yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

        Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A, H.A, C.B. ile M.B.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        M.A. ise sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

