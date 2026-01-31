Habertürk
        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

        Nevşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 2 bin 368 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:26 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:26
        Nevşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
        Nevşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 2 bin 368 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çekiliş töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, burada yaptığı konuşmada, kura çekiminin hayırlı olmasını diledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, evi olmayan tek bir vatandaşın kalmaması için çalıştıklarını ifade eden Bulut, kurada ismi çıkmayan vatandaşların Bakanlık gündeminde olacağını ve yeni kampanyalara devam edeceklerini belirtti.

        Türkiye'nin sosyal konut alanında örnek ülke olduğunu vurgulayan Bulut, Türk devletleriyle de ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

        Nevşehir Valisi Ali Fidan ise kura töreninin hayırlara vesile olmasını dileyerek, devletin gücünü ve sosyal devlet anlayışını ortaya koyan en önemli projelerden birinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

        Programda, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ile AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak, inşa edilecek 2 bin 368 konutun hak sahipleri belirlendi.

