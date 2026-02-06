Habertürk
        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir Valisi Fidan'dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:48 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:48
        Nevşehir Valisi Fidan'dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı
        Fidan, mesajında, ülkeyi derin bir yasa boğan "Asrın Felaketi"nin, milletin hafızasında silinmez izler bıraktığını belirtti.

        Fidan, mesajında, ülkeyi derin bir yasa boğan "Asrın Felaketi"nin, milletin hafızasında silinmez izler bıraktığını belirtti.

        Toplam 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği büyük afetin yalnızca şehirleri değil, acı dolu yürekleri de enkaz altında bıraktığını vurgulayan Fidan, mesajında şu ifadelere yer verdi.

        "Aziz milletimiz, bu büyük felaketin ardından da asrın birlikteliğini güçlü bir şekilde ortaya koyarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunun en müstesna örneklerinden birini sergilemiştir. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde depremin ilk anından itibaren tüm kurum ve imkanlarıyla sahada yer almış, milletimizin destek ve fedakarlıklarıyla yaraların sarılması süreci kararlılıkla yürütülmüştür. Depremden etkilenen bölgelerde hayatın yeniden normalleşmesi, şehirlerimizin daha güvenli, daha dirençli ve daha sağlam şekilde yeniden inşa edilerek ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar, asrın inşası olarak nitelendirilen büyük bir seferberliğe dönüşmüştür. Kalıcı konutlardan altyapıya, sosyal hizmetlerden eğitim ve sağlığa kadar uzanan bu kapsamlı yeniden inşa hamlesi devlet-millet dayanışmasının güçlü bir tezahürü olmuştur. Devletimiz, milletimizden aldığı güçle her zaman ve her şartta, tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

