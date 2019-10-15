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YORUM KURALLARINI OKUDUM

3. Uluslararası Kapadokya İmece Festivali Mustafapaşa’da gerçekleştirildi

İHA

3. Uluslararası Kapadokya İmece Festivali, 1112 Ekim tarihlerinde Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi ile Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

3. Uluslararası Kapadokya İmece Festivali Mustafapaşa’da gerçekleştirildi

3. Uluslararası Kapadokya İmece Festivali, 1112 Ekim tarihlerinde Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi ile Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.
Unutulmuş ve unutulmakta olan imece geleneğini bilimin, sanatın, kültürün ve tarihin harmanlanmasıyla yeniden canlandırmayı hedefleyen festival, bu yıl konuk olarak Kırşehir Belediyesi Davul Zurna Ekibi ve Abdallar Topluluğunu da Kapadokya’da ağırladı.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’nun açılış konuşmalarının ardından festivale destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edilirken, plaket takdiminden sonra Ürgüp Belediyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Halk Oyunları Ekipleri folklör gösterisi yaparken, Kırşehir Belediyesi Davul Zurna Ekibi de yaptığı gösteriler ile katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.
Festival kapsamında, Kapadokya Üniversitesi Mehmet Şakir Paşa Medrese Binasında Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından katılan 58 ressam ve sanatçının eserlerinin sergilendiği sergi Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı’nın eşi Arzu Maraşlı ve Sanat Küratörü Esma Bayraktar tarafından açılırken, karma sergide sergilenen eserler başta üniversite öğrencileri ve Mustafapaşa halkı tarafından büyük beğeni topladı.
Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu binası Konferans Salonunda festivale Kırşehir’den katılan Halk Müziği Sanatçısı Ali Akbulut, “Hikayeleri ile Türküler” adlı müzik dinletisi ve sunum gerçekleştirirken, “Bilgi İmecesi” başlıklı konferansta ise Ressam Bilge Öztoplu, Emekli Öğretim Üyesi Leyla Kaplan ve Elazığ Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi, Ressam Öznur Aksoy konuştu.
Etkinliğin son gününde ise, festivale katılan ressam ve sanatçılar Mustafapaşa Köyünde sokak boya çalışması kapsamında duvar ve varil boyama etkinliği gerçekleştirdiler.

NEVŞEHİR

15 Ekim 2019 Salı

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