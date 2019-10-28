Nevşehir’de aranan 18 kişiden 7’si tutuklandı

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlarca hakkında arama kararı bulunan 18 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve çeşitli adli makamlarca hakkında arama kararı bulunan 18 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 7 kişi ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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