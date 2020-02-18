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AK Parti’de ilçe kongreleri hafta sonu başlıyor

İHA

Nevşehir AK Parti Teşkilatında İlçe kongreleri 22 Şubat Cumartesi günü başlıyor.

AK Parti’de ilçe kongreleri hafta sonu başlıyor

Nevşehir AK Parti Teşkilatında İlçe kongreleri 22 Şubat Cumartesi günü başlıyor.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, 07 Ekim itibariyle başlayan 7. Olağan kongre sürecinin hafta sonu yapılacak olan Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir kongreleri ile devam edeceğini söyledi.
7. Olağan Kongre süreci kapsamında delege seçimleri, Belde ve İlçe Başkanlıkları atamalarının tamamlandığını belirten İl Başkanı Yanar, 22 Şubat 21 Mart tarihleri arasında ise ilçe kongrelerinin tamamlanacağını duyurdu.
Kadın ve Gençlik Kolları için ise 6. Olağan kongre sürecinin işlediğini ifade eden Yanar, “7 Ekim itibariyle 7. Olağan Kongre sürecimiz başlamıştık. Kongre takvimi gereğince ilk olarak üyelerimiz delegelerimizi seçti, Genel Merkezimiz tarafından Belde ve İlçe Başkanlıklarımızın atamaları gerçekleştirildi. Şubat sonu itibariyle ise İlçe kongrelerimizi başlatıyoruz. Şubat ve Mart ayları içerisinde ilçe kongrelerimizi bitirmiş olacağız. Kadın ve Gençlik kollarımız için ise 6. Olağan kongre süreci işlemektedir. Bütün bu süreçlerden sonra ise İl kongremizin tarihi netleşecektir” dedi.
“Tüm halkımız davetlidir”
Nevşehir’de, AK Parti'nin kongrelerinin bir şölen ve bayram havası içerisinde gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Yanar, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
“22 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’da Derinkuyu ile başlayacak olan ilçe kongrelerimiz saat 13.00’de Acıgöl ve saat 15:00’de Gülşehir’de gerçekleştirilecek. 07 Mart 2020 tarihinde ise Hacıbektaş, Avanos ve Kozaklı İlçelerimizin kongrelerini yapacağız. En son olarak ise 21 Mart tarihinde Ürgüp ve Merkez İlçemizin kongrelerini büyük bir coşku ve heyecan içerisinde tamamlayıp, Kadın Gençlik ve İl kongrelerimizi başlatacağız. Teşkilatlarımız ve halkımızın destekleriyle 7. Olağan kongre sürecimizi birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış içerisinde coşkuyla ifa edeceğimize inancımız tamdır. Kongrelerimize tüm halkımız davetlidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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