Kurugöl köyünde karantina süreci sona erdi

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde korona virüs ile mücadele kapsamında 3 Mayıs tarihinde başlayan karantina süreci sona erdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında köyde 1 kişide korona virüs vakası tespit edilmesinin ardından 3 Mayıs tarihinde Acıgöl Kaymakamlığı tarafından karantinaya alınan köyde karantina süreci sona erdi. Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu yazılı açıklamasında, “Karantina süreci boyunca bizlere her türlü desteği veren Valimiz İlhamı Aktaş’a şükranlarımı arz ediyorum. Karantinanın ilk gününden son gününe kadar Kurugöllü vatandaşlarımızın ihtiyaçları konusunda bizlerin her an yanında olan Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş'e teşekkür ederim. Mesai mefhumu olmadan vatandaşımızın her türlü hizmetine koşan başta ilçemiz jandarma personeli, sağlıkçılarımız ve VSDG üyelerini süreç boyunca başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

