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Nevşehir’de trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybetti Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Nevşehir’de trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybetti Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, bu sabah saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesine bağlı Altıpınar köyü girişinde 06 BFY plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç içerisinde bulunan Aselsan'a iş yapan firmanın mühendislerinden 24 yaşındaki Ayşe Betül Topuz kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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