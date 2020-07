Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Laf değil iş üretiyoruz”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in tüm sorunlarını birer birer çözmek için büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek “Göreceksiniz üç buçuk yıl sonra bu şehri kimse tanıyamayacak.” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Osmanlı Caddesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

Daha önce parke taşla kaplı olan Fişekçioğlu Camii ile Meteris Meydanı arasındaki Osmanlı Caddesi’nde sağanak yağışlarda oluşabilecek sel ve su baskını riskini ortadan kaldırmak için ilk kez yağmur suyu hattı çekileceğini belirten Arı, yaklaşık 450 metre uzunluğundaki hattın Meteris Meydanı’nda bulunan ana hatta bağlanarak tahliyesinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Altyapı çalışmalarının ardından yolun sıcak asfalt ile kaplanacağını söyleyen Arı, bu çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Gerçekleştirdikleri altyapı ve üstyapı hamlesi ile birlikte şehir merkezindeki ana arterlerin tamamen sıcak asfalt ile kaplandığını ve hem şehrin modern bir altyapıya kavuştuğunu hem de şehir içi ulaşımın konforlu bir hale geldiğini ifade eden Arı, altyapı ve üstyapı yatırımlarının yıl sonuna kadar süreceğini kaydetti.

Arı: “Bayramdan sonra inşallah Yunus Emre Caddesi’ne gidiyoruz, beraberinde Nar yoluna giriyoruz. Ondan sonra sadece şehir merkezimizde bir Yavuz Sultan Selim Caddesi kalıyor ve birde Kocaçay kalıyor. Hızlı olarak oraları da yetiştirme planlarımız var. Şehrin meydanlarında, ana arterlerinde inşallah asfalt olmayan hiçbir noktayı bırakmayacağız. Tam vadettiğimiz ve söz verdiğimiz gibi. Tabi ki biz buraya gömdüğümüz parayı, harcadığımız parayı süsleme yaparak geçiştirebiliriz. Ancak altyapıyı değiştirmeden üstüne yeni projeler inşa etmemiz mümkün değil. O yüzden görünmese bile ‘balık bilmese halik bilir’ diyoruz. Hemşerilerimiz mutlaka bunun farkındadır ama aşağıyı yapmadan yukarıyı yapmamız mümkün değil. Belki bunun için eleştiriler gelecektir. Haklı eleştirilerdir bunlar da çünkü altyapı işi hem zordur hem meşakkatlidir hem ciddi para harcarsınız hem sabır gerektirir ama beraberinde gerçekten konfor sağlayan temel şeylerdendir. O yüzden diyoruz ki mutlak manada altyapıyı bitireceğiz. Altyapıyı bitirdikten sonra kale bölgemizi inşallah 20 Temmuz’da açıyoruz. Sonra diğer büyük projelerimizden buklet fabrikamızın makine siparişlerini verdik oraya devam ediyoruz. Güneş enerji santralimizin son aşaması geldi, yakında bağlantı anlaşmalarımızı yapıp kurulumuna başlıyoruz inşallah. Yani şehrin bütün sorunlarını tek tek çözmektir gayretimiz. Allah’ın izniyle de çözeceğiz.” diye konuştu.

“Biz yolumuza bakıyoruz”

Nevşehir Belediyesi olarak Nevşehir halkına hak ettikleri hizmetleri sunmak için haksız eleştirilere kulak tıkayarak gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Laf üretmeyeceğiz iş üreteceğiz. Biz dedikoduyla hareket etmeyeceğiz. İsteyen istediğini yapsın ama herkes önce kendine baksın. Fildişi veya camdan kulelerde oturanlar başlarının evlerine taş atmasınlar. Biz sadece şehrimize hizmet etmeye odaklandık. Lütfen şehrimize hizmet etmeye odaklandığımız zaman başka şeylerle bizi meşgul etmeye, kısır çekişmelere çekmeye çalışmasınlar. Asla kısır çekişmelere girmeyeceğiz. Bu yüzden başarılı oluyoruz, bu yüzden gayret ediyoruz, bu yüzden her bir siyasi, ekonomik, sosyal gruptan insanlar bizlere sevgi besliyor. Her zaman ne diyoruz; biz küçüklerin ağabeyiyiz, yaşıtların kardeşiyiz, büyüklerin evladıyız. Onun haricinde söylenenlerin hiçbir önemi yok biz yolumuza bakıyoruz. Biz aynı istikamette, aynı kararlılıkla, aynı dik duruşla, aynı sevinçle, aynı sempatiyle, aynı mütevazilikle devam edeceğiz. Halkımıza hizmet etme yolunda ve onlarla kucaklaşmaya da devam edeceğiz. Kişi kendinden bilir her şeyi o yüzden kişi nasılsa başkalarını da öyle zanneder. Biz kendimizin nasıl olduğunu 15 aylık süre içerisinde gösterdik. Üç buçuk yıl sonra bu şehri hiç kimse tanıyamayacak.”

