Kurban Bayramının ilk gününde Nevşehir’de 57 acemi kasap hastaneye başvurdu.
Nevşehir’de kurban kesimi sırasında kesici alet yada hayvanların darbeleri sonrasında 57 kişi yaralandı. Bayram namazının ardından vatandaşlar, önceden belirlenen noktalarda kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Kesim sırasında genellikle maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Nevşehir’de bu akşam saatlerine kadar 57 kişi Devlet Hastanesine başvurduğu öğrenilirken 1 kişi ise kurban kesimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.